فيفا يكشف مركز الأهلي بين الأكثر تهديفًا فى تاريخ مونديال الأندية

كشف الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مركز النادي الأهلي من بين الأندية الأكثر تهديفًا من الأندية التي سبق لها المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، في القائمة التي يتصدرها العملاق الإسباني ريال مدريد برصيد 31 هدفًا يليه مواطنه برشلونة برصيد 23 هدفًا ثم مونتيري المكسيكي برصيد 22 هدفا.

النادي الأهلي جاء في المركز الثامن برصيد 11 هدفًا كثاني أكثر الاندية العربية تهديفًا بعد الرجاء المغربي الذى يتزعم الأندية العربية تهديفيًا برصيد 12 هدفًا وقد جاء في المركز الخامس بالقائمة بالتساوي مع هيروشيما الياباني، في الوقت الذى جاء فيه الترجي في المركز الأخير برصي 10 أهداف.

وأمام النادي الأهلي فرصة لزيادة رصيده التهديفي في البطولة حال التأهل إلى النسخة المقبلة التي تقام في دولة قطر، في الفترة من 11 إلى 23 يناير المقبل.

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة الوداد المغربي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنصف نهائي دوري الأبطال، فيما لم يتحدد الطرف الآخر بين الزمالك والرجاء المغربي، وقد فاز الفريق المصري 1-0 في الذهاب على ان تقام العودة في 1 نوفمبر المقبل.

وتأهلت أندية السد القطري وبايرن ميونخ الألماني، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، إلى كأس العالم للأندية، ويسعى فريقا الأهلي أو الزمالك، لحجز مقعد أفريقيا في البطولة.

يُذكر أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اقترح نظامًا جديدًا لكأس العالم للأندية يمنح فرصة لعدد أكبر من المشاركين، سيتم تطبيقه في النسخة بعد المُقبلة.

القائمة التي نشرها الفيفا