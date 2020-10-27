مصر تدين هجوم إرهابى استهدف مدرسة دينية فى مدينة بيشاور شمال باكستان

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذى استهدف اليوم الثلاثاء مدرسة دينية بمدينة بيشاور في شمال غرب باكستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدةً على وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب باكستان في مواجهة الإرهاب الغاشم.