الأهالي قيدوه في "عمود نور".. القبض على سائق بالخانكة بتهمة التحرش بطفلة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض علي سائق لقيامة بالتحرش بطفلة من أبناء قرية الخانكة، اليوم الثلاثاء. كان بلاغاً قد ورد لمديرية أمن القليوبية يفيد قيام الأهالي بالإمساك بسائق ملاكي بدائرة الخانكة، لقيامه باستدراج طفلة من القرية والتحرش بها. وقام الأهالي بتوثيقة بأحد أعمدة الإنارة والتعدى عليه بالضرب . تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف باتكاب الواقعة، وتم تقنين الإجراءات وتحرير محضراً وعرض الواقعة علي النيابة العامة التي بدأت التحقيقات واستمعت لأقوال الأهالي والطفلة وأسرتها.

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