مصر تؤكد فى اجتماع سد النهضة ضرورة التوصل لاتفاق مُلزم حول الملء والتشغيل

عُقد اليوم اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والرى، من مصر والسودان وأثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب افريقيا، بمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الإتحاد الافريقى والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل التباحث حول كيفيه إعادة إطلاق المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي.

أكدت مصر خلال الإجتماع على أهمية تنفيذ مقررات إجتماعات هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي بالتوصل إلى إتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

انتهى الإجتماع إلى قرار بأن يوجّه الجانا السوداني الشقيق، بوصفه الدولة التي تتولي الرئاسة الدورية لإجتماعات الدول الثلاث، الدعوة لعقد اجتماعات تمتد لمدة أسبوع بهدف إستكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة، والتي كانت الدول الثلاث قد بدأت في إعداده خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وذلك من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة.