وزير الخارجية يصل موسكو لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا .. صور

‏وصل وزير الخارجية سامح شكري مساء الثلاثاء، إلى موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس حول العلاقات الثنائية بين البلديّن والتنسيق حول أهم القضايا الإقليمية التي تهم الدولتيّن، ولا سيما جهود السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في ليبيا وفي سوريا، فضلاً عن الموقف ‏على الساحة اليمنية، وكذا في لبنان الشقيق، والتي تدعو مصر للتنسيق مع الأطراف المؤثرة على الساحة الإقليمية سعياً لتحقيق الاستقرار في المنطقة والخروج من حالة التأزم الممتدة منذ فترة.

‏وعلى ضوء ما أُعلن مساء اليوم ‏عن دخول وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" العزل الطوعي بعد مخالطته لمصابين بالكورونا، فسوف يُجري وزير الخارجية عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين الروس ومنهم وزير الصناعة والتجارة "دينيس مانتوروف"، فضلاً عن ‏"نيكولاي باتروشيف" سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي ومستشار الرئيس "فلاديمير بوتين" للأمن القومي. كما سيلتقي برئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسي الدوما "ليونيد سلوتسكي"، وسيستقبل عدداً من مسؤولي وزارة الخارجية الروسية على رأسهم السفير "ميخائيل‏ بوجدانوف" نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط؛ متمنياً الاطمئنان في أقرب وقت على الوزير "لافروف".

هذا، وقد شارك ‏الوزير شكري فور وصوله إلى موسكو في الاجتماع الافتراضي الخاص بسد النهضة برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ومشاركة وزراء الخارجية والري في كل من السودان واثيوبيا