صدمة لونش الزمالك.. الأشعة تثبت إصابته بقطع فى غضروف الركبة

تلقى محمود حمدى الونش مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، صدمة قوية، بعدما علم منذ قليل بأن الأشعة أثبتت إصابته بقطع فى غضروف الركبة، ويحتاج لتدخل جراحى خلال الساعات المقبلة، لاسيما أن اللاعب تعرض لإصابة قوية فى الركبة فى مباراة الإسماعيلى أمس فى ختام الدورى، إلا أنه عاد للمشاركة لتتفاقم الإصابة وتصل لقطع فى غضروف الركبة.

وبتلك الأصابة يتأكد غياب الونش عن مباراة فريقه المقبلة أمام الرجاء المغربى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وفى حالة حصد الفارس الأبيض بطاقة التأهل للنهائى، سيغيب الونش عن مواجهة الأهلى فى تلك المواجهة المصيرية.

ومن المقرر أن يخضع الفريق لمسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد غدًا الأربعاء، ثم يدخل في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي.

وشهدت التدريبات الذى أقيم اليوم، خوض اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مواجهة الإسماعيلي، بعض تدريبات الاستشفاء تحت قيادة جوزيه بيدرو مسئول الأحمال بالفريق بصالة الجيمانزيوم.

وحرص جوزيه بيدرو على تخصيص فقرة بدنية خاصة للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الإسماعيلي، وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة، وذلك من أجل الحفاظ على المعدل البدني للاعبين قبل المواجهات المقبلة.

وقام الجهاز الفني بعمل فقرة فنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية، وشهد الجزء الأول من التدريب التركيز على اللعب السريع من لمسة واحدة، بالإضافة إلى سرعة رد الفعل في التعامل مع الضغط القوي للمنافس، كما خاض لاعبو الفريق فقرة أخرى بالتدريب على التسديد من مسافات مختلفة، من داخل وخارج منطقة الجزاء.

فيما واصل محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك البرنامج التأهيلي المخصص له من الجهاز الطبي، وخاض اللاعب بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة، ثم خاض بعض التدريبات بالكرة تحت إشراف محمد السيد أخصائي العلاج الطبيعي للفريق.

ويواصل زيزو برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق استعدادا للعودة إلى المشاركة في المواجهات المقبلة.