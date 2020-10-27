شبورة ورياح .. تعرف على درجات حرارة طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون غدا، الأربعاء، الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدلا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأن يكون ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتواجد شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والرياح معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

الإسكندرية 28 20

وادى النطرون 28 19

طنطا 29 20

شبين الكوم 30 20

دمنهور 29 20

بلطيم 29 20

مطروح 27 18

السلوم 30 19

سيوة 28 16

بورسعيد 27 23

دمياط 27 21

الزقازيق 30 20

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 31 20

السويس 30 21

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 31 21

نخل 29 17

نويبع 31 24

طابا 29 22

كاترين 29 15

الطور 29 20

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 33 24

مرسى علم 31 24

الفيوم 30 19

بنى سويف 30 18

المنيا 31 19

أسيوط 32 18

سوهاج 33 18

قنا 34 20

الأقصر 37 22

أسوان 38 22

ادفو 38 21

ابوسمبل 36 20

الوادى الجديد 36 18

شلاتين 35 24

أبورماد 34 25

حلايب 32 25

رأس حدربة 32 26