سامح شكري يصل إلى موسكو لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

وصل وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الثلاثاء إلى موسكو لإجراء مباحثات مع المسئولين الروس حول العلاقات الثنائية بين البلديّن والتنسيق حول أهم القضايا الإقليمية التي تهم الدولتيّن، ولا سيما جهود السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في ليبيا وفي سوريا، كما شارك فور وصوله في اجتماع افتراضي حول سد النهضة.

وأوضحت وزارة الخارجية -في بيان- أن الوزير سوف يبحث الموقف ‏على الساحة اليمنية، وكذا في لبنان الشقيق، والتي تدعو مصر للتنسيق مع الأطراف المؤثرة على الساحة الإقليمية سعيًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة والخروج من حالة التأزم الممتدة منذ فترة.

‏وعلى ضوء ما أُعلن مساء اليوم ‏عن دخول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العزل الطوعي بعد مخالطته لمصابين بـ(كورونا)، فسوف يُجري وزير الخارجية عددًا من اللقاءات مع كبار المسئولين الروس ومنهم وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، فضلًا عن ‏نيكولاي باتروشيف سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي ومستشار الرئيس فلاديمير بوتين للأمن القومي.

كما سيلتقي وزير الخارجية مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسي الدوما ليونيد سلوتسكي، وسيستقبل عددًا من مسئولي وزارة الخارجية الروسية على رأسهم السفير ميخائيل‏ بوجدانوف نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط؛ متمنيًا الاطمئنان في أقرب وقت على الوزير لافروف.

وشارك وزير الخارجية سامح شكري فور وصوله إلى موسكو في الاجتماع الافتراضي الخاص بسد النهضة برئاسة وزيرة خارجية جنوب لإفريقيا ومشاركة وزراء الخارجية والري في كل من السودان وإثيوبيا.