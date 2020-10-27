مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة دينية في باكستان

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الثلاثاء مدرسة دينية بمدينة بيشاور في شمال غرب باكستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدةً على وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب باكستان في مواجهة الإرهاب الغاشم.

كما جدّدت مصر تأكيد رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، وتضامنها مع باكستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم.