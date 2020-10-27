لتطبيق التباعد.. وزير التعليم يشيد بمدرسة بكفر الشيخ ويشكر مديرها

وكتب شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "مدرسة الشهيد جلال الدسوقى الثانوية بنين أحد أكبر مدارس محافظة كفر الشيخ، خصوصًا مدينة بلطيم، تنفيذ رائع للتباعد الاجتماعى، والشكر موصول للأستاذ عوض حنورة مدير المدرسة".

يذكر أن العام الدراسى الجديد بدأ فى 17 أكتوبر الماضى، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.