مصر تشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

أقيم مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع لوزراء الخارجية والموارد المائية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبى.





وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن مصر أكدت خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى، بالتوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية. وانتهى الاجتماع إلى قرار بأن يوجّه الجانب السودانى الشقيق، بوصفه الدولة التى تتولى الرئاسة الدورية لاجتماعات الدول الثلاث، الدعوة لعقد اجتماعات تمتد لمدة أسبوع، بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة، والتى كانت الدول الثلاث قد بدأت فى إعداده خلال جولة المفاوضات الأخيرة، من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

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