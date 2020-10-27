محافظ الغربية يتفقد مشروع مطرانية طنطا لذوى الاحتياجات الخاصة

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، مشروع الفلك لرعاية ذوى القدرات الخاصة بقرية أكوة الحصة بمدينة طنطا.





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