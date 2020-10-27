صور.. أبوهشيمة يمنح أبناء بنى سويف المتفوقين 32 منحة دراسية

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات حفل تكريم الفائزين فى الموسم الأول من منصة الأنشطة الطلابية لمؤسسة شباب القادة وإطلاق الموسم الثانى، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد فتحى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة شباب القادة، وأحمد أبوهشيمة، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، والإعلامية دينا عبدالكريم.





وخلال الحفل، أعلن أبوهشيمة، تقديمه 32 منحة دراسية للمتفوقين من أبناء محافظة بنى سويف. وقال فى كلمته إنه يفتخر دائما بدعمه لمؤسسة شباب القادة، التى آمن بها وبشبابها منذ اللحظة الأولى، وسيظل داعما لهم حتى تحقيق حلمهم، ووعد الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ فى الفوز هذا الموسم بدعمهم بصفة شخصية بقيمة مالية مماثلة لجوائز الفائزين، مشيرًا إلى أن هذا الدعم هدفه منع الإحباط من التسرب للشباب الذين لم يفوزوا. وأضاف أنه يؤمن بأن شباب مصر سيضربون أروع الأمثلة فى دفع مصر إلى الأمام، مؤكدا أنهم يحتاجون لدعم الجميع حتى يستطيعون التعبير بصدق عن فكرهم وإبداعهم، لذلك قرر تقديم 32 منحة دراسية للمتفوقين من أبناء محافظة بنى سويف، منهم 18 منحة دراسية ومنحتين دراسات عليا من جامعة بنى سويف و12 منحة دراسية من جامعة النهضة. يذكر أن تكلفة الـ32 منحة المقدمين من النائب أحمد أبوهشيمة، لأبناء بنى سويف تصل إلى 5 ملايين و842 ألف جنيه.

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