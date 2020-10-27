فيديو.. مصدر لـ أحمد موسى: مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء لنهاية نوفمبر

وعلق موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، قائلا: "الله أكبر، مصر بها شعب عظيم ليه طلبات ومسؤولين محترمين بيتجاوبوا مع هذه الطلبات".
وتابع قائلاً: "ده خبر حصرى، والقرار هايطلع بشكل رسمى، عشان أكبر عدد من المواطنين يوفقوا أوضاعهم بشكل قانونى"، مضيفًا: "والله الدولة اللى بتقدر تعملوا بتعملوا".
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