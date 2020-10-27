وكيلة الشيوخ: لجنة إعداد لائحة المجلس انتهت من إقرار 100 مادة

أشادت النائبة فيبي فوزى وكيلة مجلس الشيوخ، بالجهد المبذول من أعضاء لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، في اجتماعهم اليوم الذي استغرق 7 ساعات، حيث أنجزت فيها اللجنة ٦٥ مادة من مشروع اللائحة ليصل عدد المواد التي تم إقرارها إلي 100 مادة.

وقالت فوزى، فى تصريح للمحريين البرلمانيين، إن اللجنة تناولت في مناقشاتها مسألة اللجان النوعية وتشكيلها واختصاصاتها وأسلوب العمل بها، موضحة أن عدد اللجان 14 لجنة نوعية، لافتة إلي أن اللجنة قررت تعديل توسيع اختصاصات عدد من اللجان و حذف بعض الاختصاصات، فيما قررت أيضا النص على أنه يجوز إضافة لجان أخرى إذا اقتضى الأمر.

وتابعت، "وتأتي هذه القرارات لتواكب الدور الكبير الذي ينتظر المجلس خلال الفصل التشريعي الأول انطلاقا من حرص أعضاء لجنة إعداد اللائحة والذين يمثلون طيفا كبيرا من مختلف الأحزاب والقوى الممثلة في المجلس كذلك من التخصصات والخبرات المتنوعة، على أن يضطلع المجلس بالمهام التي كلفه بها الدستور والقانون بما يخدم مصالح الوطن في كافة المجالات".

وتوجهت وكيلة مجلس الشيوخ، بالتحية للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لإدارته الديمقراطية للمناقشات ومرونته ورحابة صدره في الاستماع لكافة الآراء، وكذلك للمستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس، وجميع أعضاء اللجنة والمستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، مؤكدة أنه بمثل هذه القامات الكبيرة سنصل إلي لائحة داخلية لمجلس الشيوخ تليق به كأحد أعرق المجالس النيابية في العالم.