وزير الري السابق: رد الفعل الإثيوبي على تصريحات ترامب سلبي.. ولا يليق بالموقف

قال محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن تصريحات ترامب حركت الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى، وأن رد الفعل الأثيوبى سلبى لا يليق بالموقف ولا الوضع ولا تهديدات ترامب.

وأضاف "علام" في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن موقف السودان وطلبهم وجود خبراء، غريب وحديثهم عام، لكنه رغم ذلك أعرب عن سعادته بالبيان المشترك بين مصر والسودان.

وأشار إلى أنه منذ وقف المفاوضات يوم 27 أغسطس كان على الاتحاد الأفريقى عمل أجندة وأن يدخل خبراء وهذا موقف يسيء لنا كأفارقة، ولابد من تحديد ما يتم الاتفاق عليه وأن تكون الاتفاقيات ملزمة فنحن إلى الآن لا نتفق على هدف التفاوض وهذا فشل ذريع من قبل الاتحاد الأفريقى كمقدمة للإعداد لهذا التفاوض.

ونوه وزير الرى الأسبق الى أن اللوم يقع على الإدارة الأفريقية وتمنى أن يطلب الاتحاد الأفريقى وساطة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للوصول لاتفاقات ملزمة وسريعة.