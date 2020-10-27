طيار سعودي يكشف لـ دوت الخليج أسرار مثلث برمودا والشاهد الوحيد فى حوادث الطيران

يحـلو لكثير من الناس تـداول الصـوّر لمعانقة السماء من خلال رحلة جوية إلى جهة مقصودة والإمتزاج مع السماء بعيدًا عن ضجيج الحياة على الأرض، لكن لا تخلو هذه التصورات من بعض التساؤلات والمخاوف التى تساور البعض وهم على متن الطائرات . ولعل أبرز ما يشغل التفكير و اهتمام المسافرين هو الصندوق الأسود ومنطقة مثلث برمودا حيث تكونت عنهما صورة نمطية منذ زمن بعيد ومحل جدل قائم حتى الأن يتجدد دائما فى حال تعرض بعض الطائرات للحوادث، لأن عالم الطيران ملييء بالأسرار وحكايات غامضة لا تنتهي بعضها مثير للغاية..

وللحديث عن موضوعى الصندوق الأسود ومثلث، كشف "الطيار السعودي عبدالله الحريري فى حوار خاص لـ " دوت الخليج"، أسرار الصندوق الأسود ومنطقة مثلث برمودا

وقال عبدالله الحريري، إن الصندوق الأسود يعد أبرز ما يتم البحث عنه بعد كل حادث يلحق بالطائرات، فهو الشاهد الوحيد الى يكشف عن خبايا الحادث.

وأوضح " الحريري"، فى حوار ينشر لاحقًا، أن قوانين الطيران الدولية المتفق عليها تلزم جميع الرحلات الجوية بحمل جهازي تسجيل معلومات خاصة يرصد جميع ظروف الرحلة وأداء الطيران.

ولفت إلى أن الصندوق الأسود لونه أحمر مائل للبرتقالي وليس للأسود كما يعتقد الأغلب، إلا أنه يطلق عليها الصندوق الأسود لأنه يحتوي على مادة القطران الأسود التى تحكم إغلاقه وتؤمن بياناته لحماية أشرطة التسجيل داخله، كما يربط أخرون الأسم عادة لإرتباطهما بالحوادث والكوارث الجوية .

وأشار "الحريري"، إلى أن الصندوق الأسود يعرف بصندوق مسجل صوت قمرة القيادة، ويحتوى على أربعة ميكروفونات تقوم بتسجيل كل ما يحدث داخل قمرة القيادة، منها أثنان مثبتان بسماعة الطيار. يقوم بتسجيل المحادثات بين أفراد طاقم القيادة وبين جهات الاتصال الأخري. ويعرف أيضًا بصندوق بيانات الرحلة ويسجل البيانات الفنية الخاصة والتفاصيل والتحركات الدقيقة التى تصل لآلاف البيانات كزمن الرحلة، ز الضغط،و السرعة ، والتسارع العمودي

ولفت "الحريري"، إلى أن الصندوق الأسودمصنوعا من مادة التيتانيوم المقاوم للضربات والحرائق والإنفجارات حيث يتحمل درجة حرارة تصل لـ 1100 درجة مئوية وضغط يصل لـ 3 آلف كيلوجرام دون أن تتلف محتوياته.

حول منطقة مثلث برمودا التى تسبب فى جدلا واسعا بسبب اختفاء عدد من الطائرات والتى تعرف بمنطقة الشيطان، نفى "الحريري"، صحة ذلك، مؤكدًا أن الشائع حول وجود منطقة برمودا غير صحيح بالمرة.