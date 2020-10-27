نشرة دوت الخليج.. ضبط 23 طن أغذية فاسدة.. البورصة تربح 5 مليارات.. وحقيقة إصابة أمينة خليل بكورونا

قدم موقع "دوت الخليج"، نشرته الإخبارية التي تضم عرض أبرز وأهم الأخبار على مدار اليوم الثلاثاء:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإعدام 23 طن أغذية متنوعة وحلوى، و655 لترًا من العصائر والمياه المعبأه والألبان، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية تزامنًا مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

قال محمد كمال، مدير مجمع الأهرام الاستهلاكي التابع لوزارة التموين، إنه يوجد تشكيلة ممتازة من حلاوة المولد داخل مجمع الأهرام، والكيلو يبدأ من 60 جنيها، الذي تحتوي علي 12 صنفا من حلاوة المولد، إضافة إلي وجود نوعية ممتازة لعلبة 5 كيلو الذي تبلغ حوالي 350 جنيها.

وأضاف محمد كمال، أن أسعار الأهرام الاستهلاكية تقل عن السوق الخارجي حوالي 25%، مع توافر الكميات وجميع السلع التموينية والغذائية، مثل اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار وعروض متميزة.

حققت البورصة المصرية مكاسب قوية خلال التعاملات الصباحية من جلسة تداولات اليوم الثلاثاء وسط عمليات شراء ملحوظة على الأسهم بمختلف القطاعات بدعم من إجراءات الحوكمة التي نجحت في دعم المصداقية لدى المستثمرين وزادت من شهيتهم للاستثمار في السوق المصرية.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب بلغت 5 مليارات دولار في التعاملات الصباحية اليوم ليصل إلى 605 مليارات جنيه، وسط تداولات نشطة.

انفجرت سيارة ملغومة في منطقة شهراك أريا بالحي العاشر للشرطة في كابول بالقرب من طريق المطار ، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت الشرطة الأفغانية. ووقع الانفجار فى الساعة 2 بعد الظهر وفقا للتوقيت الافغاني.

وذكر مصدر محلي أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب عشرة آخرون في الانفجار بحسب تقارير أولية.

قضت محكمة جنح الدقي، بحبس مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق وآخرين، 6 سنوات، وغرامة مالية 300 ألف جنيه، وكفالة 15 ألف جنيه، في اتهامه في 3 قضايا بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه.

وكانت عائلة مجدي عبدالغني أقامت دعوى قضائية مباشرة ضده، لامتناعه عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم وحرمانهم منها.

كشفت الفنانة أمينة خليل، تفاصيل شفائها من فيروس كورونا، لافته أن الفيروس أصابها وعزلت نفسها 14 يوما حتى تم شفاءها وأنها الآن تتمتع بصحة جيدة حتى ذهبت إلى مهرجان الجونة، مطالبه الجميع بعدم تداول إشاعات بأنها مصابة بكورونا وذهبت الي المهرجان.