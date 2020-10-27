وزير خارجية السودان: زيارة البرهان إلى القاهرة ناجحة ومثمرة

وصف عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني المكلف، زيارة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى مصر اليوم، بـ"الناجحة والمثمرة" بالنظر إلى العلاقات التاريخية والأزلية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن البلدين لديهما العديد من المشروعات المشتركة.

وعاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الخرطوم، بعد زيارة رسمية إلى مصر، استغرقت يوما واحدا، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان في استقبال البرهان، بمطار الخرطوم، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، والفريق ركن محمد الغالي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف -في تصريحات صحفية في مطار الخرطوم- إن الزيارة كانت فرصة جيدة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تناول القضايا المشتركة، خاصة قضية الربط الكهربائي والسكك الحديدية بين السودان ومصر، إلى جانب التعاون في المجال الزراعي والطيران، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا استمرار التشاور بين قيادتي البلدين حول القضايا التي تهم مصلحة شعبيهما.

وأضاف أنه عُقد، خلال الزيارة، لقاء بين رئيس مجلس السيادة، ورئيس "الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل" محمد عثمان الميرغني، بمقر إقامته بالقاهرة.