المنيرة العام "تعقد أولى حلقات الندوات التعليمية لزراعة الأسنان بحضور 50 طبيبا"

قامت مستشفى المنيرة العام بعقد اولي حلقات سلسلة الندوات التعليمية التى تعقدها المستسفي لزراعة الاسنان، بحضور ما يزيد عن 50 طبيب و طبيبة اسنان من داخل وخارج المستشفى.

ياتي ذلك بتوجيهات الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة و مديرية الصحة بالقاهرة، والذي اناب الدكتور طارق اسماعيل مدير ادارة الاسنان بالمديرية لحضور الفعاليات، وعدد من نقابة اطباء اسنان القاهرة وبحضور ادارة المستشفى، و الدكتورة عزة حسن مدير منطقة السيده زينب الطبية.

من جانبه قدم الدكتور كريم سلام مدير المستشفي، في حفل افتتاح اليوم العلمي، الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، التي كان لها الفضل في دعمها للتعاقد مع أساتذة الجامعات و المعاهد التعليمية، في مختلف التخصصات ودعمها لتطوير خدمات جراحة الوجه والفكين.

كرم مدير المستشفي الكوادر الطبية المميزة، ودعا الدكتورة عبير صفوت رئيس قسم جراحة الأسنان لإلقاء كلمة عن بدايات الندوة العلميه الاولى عن زراعه الاسنان.

أضاف مدير المستشفي انه تم عمل حالات مميزة لزراعة الاسنان بالاضافة الى حجز قائمة انتظار لمواعيد مستقبلية وتم مناقشه خطه العمل الفني وعرض بعض التقنيات الحديثة في الزراعات و خطه التدريب ومن ضمن اهداف العمل تدريب جميع الاطباء بجراحة الاسنان على زراعة الاسنان ومهارات العمل.

القي الدكتور هشام عبد الحكم محاضرة علمية، اثني فيها علي جميع الحضور و استعرض فيها بجانب بعض المفاهيم التقنية لزراعة الاسنان استراتيجية و خطة الوحدة الحالية و المستقبلية و كذالك آلية جذب المرضى.

وشدد علي دور الوحدة التعليمى بالاضافة لدورها العلاجى و المجتمعى فى خدمة المواطنين فى الحصول علي احدث طرق العلاج، مشددا علي اهمية الوحدة كتجربة اولى و رائدة قامت بها المستشفى.

وأوضح الدكتور هشام عبد الحكم الى انه بالرغم من حداثة التجربة الا انها بدات تؤتى ثمارها واصبح لدينا الآن قائمة انتظار و يتردد علي الوحدة مرضى كانو قد تلقو علاجا اوليا مماثلا فى كليات جامعية، مما يعد ذلك ليل علي نجاح استراتيجية ادارة المستشفى فى جذب المرضى.

دعت إدارة المستشفى الدكتورة أماني خليفة رئيس الادارة المركزيه للأسنان بالوزارة، والدكتور علاء عبد العظيم مدير اداره الاسنان بالقطاع العلاجي بالوزاره ليشاركا في هذا اليوم العلمى الطيب ولتطوير خدمات جراحة الاسنان بالمستشفى.

و كانت مستشفى المنيرة، قد إستحدثت خدمات زراعة الاسنان تحت اشراف الدكتور هشام عبد الحكم استاذ جراحة الوجه والفكين بجامعة القاهرة والمشرف العام علي أقسام الأسنان بالمنيرة.