السياحة والآثار تُسلم هدايا بطولة الكرة الطائرة الشاطئية الدولية .. صور

اختتمت فاعليات بطولة الكرة الطائرة الشاطئية الدولية "زوجي"، والتي استضافتها أحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وقد شارك في هذه البطولة دول كل من روسيا والتشيك واوكرانيا والولايات المتحدة الامريكية وسلوفينيا، وفاز بالمركز الأول دولة روسيا وبالمركز الثاني دولة سلوڤينيا وبالمركز الثالث الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبهم، قام إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بشرم الشيخ، وحسين محمد مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار بجنوب سيناء، بالحضور وتسليم الجوائز وبعض الهدايا للفرق المشاركة والترحيب بهم.

وأعرب بعض السائحين الروس المتواجدين بشرم الشيخ عن مدى حبهم وشغفهم بمصر، لافتين الي أنهم يعتبرون مصر الدولة الأولى المقربة لهم وموطنهم الثاني، معربين عن تمنياتهم بعودة الطيران المباشر مرة أخرى إلى المنتجعات السياحية المصرية نظرا لرغبة شعبهم الشديدة في العوده مرة اخري لزيارة مصر بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة.