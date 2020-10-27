إنفوجراف.. الإعلام الدولى يشيد بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

ويستعرض الإنفوجراف التالى أبرز ما أشارت إليه وسائل الإعلام الدولية فى الانتخابات بحسب ما جاء فى تقرير للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية..

وتواجد ممثلو وسائل الإعلام الدولية بلجان الانتخابات والتى انطلقت فى التاسعة من صباح السبت الماضى فى 14 محافظة، حتى التاسعة من مساء الأحد.

وتم تقديم التسهيلات لـ570 مراسلا يمثلون 116 مؤسسة إعلامية تم اعتمادهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى استخراج تصاريح التغطية الإعلامية لهم لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل اللجان وخارجها.