صور .. صبحى : الإعلان قريبا عن المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إنه سيتم الإعلان قريبا عن المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك، الخاصة بتقديم دراجات مدعومة من وزارة الشباب والرياضة، والتى سيتم خلالها تقديم 7600 دراجة ، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد تفاصيل أكثر وأسهل، للتيسير على كل فرد يرغب فى الحصول على الدراجة.





جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من الشباب أصحاب مبادرة التوعية بركوب الدراجات كحل لمشكلة الزحام والمواصلات فى مصر، بديوان الوزارة. حضر اللقاء، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وشباب المبادرة؛ محمد نوفل وإيمان صبحى ومحمد عاطف وكريم خالد وأحمد شوكت.

وتقوم مبادرة الشباب على التوعية بركوب الدراجات للتقليل من زحام المواصلات وأثرها على صحة المواطنين. ودعا الدكتور أشرف صبحى شباب المبادرة إلى المشاركة فى المعسكرات التى تنفذها الوزارة، ويتم الذهاب إليها بالدراجات من مخيمات. وشدد صبحى على أن رعاية الرئيس للمبادرة تؤكد بما لايدع مجالاً للشك دعمه واهتمامه البالغ بدور الرياضة، والحرص على نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع بين المواطنين، وتحسين اللياقة البدنية لمستخدميها وتحافظ على الحالة الصحية العامة للمواطنين. وتابع الدكتور أشرف صبحى: "الرئيس عبد الفتاح السيسى كان أول من بادر بدعوة المواطنين لركوب الدراجات، واستخدامها فى الحياة اليومية، لما لها من آثار إيجابية عديدة، فكنا نشاهده يشارك فى ماراثونات للدراجات قبل انطلاق المؤتمرات الوطنية للشباب فى رسالة يوجهها للجميع بأهمية ممارسة الرياضة، وتأثيرها الإيجابى فى تكوين الشخصية والتنشئة الصحية السليمة".

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