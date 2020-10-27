فيديو.. أستاذ بجامعة عين شمس : مصر ستكون بوابة تصدير لقاحات كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن مصر رقم واحد فى تصنيع الأدوية واللقاحات فى إفريقيا، مضيفًا: "هى بوابة إفريقيا للتصنيع والتصدير وتمتلك أكبر عدد من المصانع".





وأضاف عنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن المسؤولين فى الصين وروسيا أكدوا أن مصر ستكون المكان الذى ستصدر منه لقاحات كورونا الروسية أو الصينية فور إثبات فعاليتها. وأوضح أن أول كلية صيدلية فى إفريقيا والشرق الأوسط كانت فى مصر، كما أن مصر بها عدد كبير من مصانع الأدوية، مضيفًا: "مصر تنتج أدوية ولقاحات محلية تغطى الشعب كله".

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