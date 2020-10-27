لقاءات مكثفة للحناوي.. مرشح دائرة النزهة والشروق وبدر والتجمع والرحاب ومدينتي والقطامية (صور)

كثف المستشار محمد الحناوي ، المحامى بالنقض، المرشح رقم (2) فردى رمز "الكتاب" لحزب مستقبل وطن بالدائرة الـ(7) "النزهة، الشروق، بدر، التجمع الأول، التجمع الخامس، القطامية" ، من جوالاته ولقاءاته الجماهيرية والشعبية مع أهالي دائرته ، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 .

لقاءات يومية بأهالي بدر



شهدت الأيام الماضية نشاطاً مكثفاً للأستاذ/ محمد الحناوي في مدينة بدر ، حيث قام بعقد لقاءات يومية مع أهالي المدينة ، لاستعراض أهم ملامح برنامجه الانتخابي والاستماع لمطالب وآراء أهالي بدر حول عدد من الموضوعات الهامة.

وفي ذات السياق ، حضر الحناوي مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بمدينة بدر، حيث قام أهالي رابطة أبناء سوهاج بتنظيم المؤتمر لدعم وتأييد محمد الحناوي ، وذلك وسط احتفاء شعبي كبير. وحضر المؤتمر الجماهيرى الآلاف من جميع سكان أحياء مدينة بدر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء حزب مستقبل وطن بمدينة بدر وقياداته.

وأكد الأستاذ محمد الحناوي في كلمته بالمؤتمر على ضرورة الذهاب إلى مقار اللجان للتصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة للمشاركة فى صناعة مستقبل البلاد، مضيفاً أنه يعرف كل صغيرة وكبيرة عن مشاكل مدينة بدر وسيساهم فى حلها في حال نجاحه بالانتخابات.

وقام الأستاذ محمد الحناوي بزيارة لكنيسة العذراء الأنبا أنطونيوس بمدينة بدر ، وشرف بلقاء راعي الكنيسة وعدد من المسئولين ، حيث دارت مناقشات ودية وأخوية حول عدد من الموضوعات الهامة.



الحناوي يكرم أهالي الدائرة من المتفوقين والكوادر



يحرص الأستاذ/ محمد الحناوي على مشاركة أهالي دائرته في كافة المناسبات ، خاصة المناسبات الرياضية ، لاسيما وأنه من جيل الشباب ويؤمن بأهمية ممارسة الرياضة ، فضلاً عن أنه حاصل على الحزام الأسود في رياضة الجودو .

وفي مطلع الأسبوع الجاري ، حضر الأستاذ/ محمد الحناوي حفل تكريم المتفوقين رياضياً - أبطال الجمهورية للموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠ - بنادي مدينتي الرياضي ، وذلك بحضور عدد كبير أهالي الدائرة.

وفي نادي الرحاب الرياضي ، شارك الأستاذ محمد الحناوي في حفل تكريم عدد من كوادر وقيادات القاهرة الجديدة من مختلف التخصصات ، حيث تم تكريم قيادات تعليمية ، وإداريين متميزين في الإدارات الحكومية ، بالإضافة إلى تكريم نحو ٧٠ طالباً متميزاً علمياً ورياضياً على مستوى القاهرة الجديدة .