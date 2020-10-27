وزير التعليم: نقول لمن يطالب بإلغاء العام الدراسى "لن يحدث"

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدراسة بدأت منذ 10 أيام ودائما هناك مصروفات ولم نر مثل هذه المشكلات، مشيرا إلى أنه سيتم وضع ضوابط ملزمة فيما يتعلق بمصروفات المدارس. وذكر الوزير، أن أخبار الإصابات بكورونا يتم تضخيمها لأهداف أخرى، قائلا: "سيكتمل العام الدراسى بكل الأشكال، ونقول لمن يطالب بإلغاء العام الدراسى: "لن يحدث".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية "ON"، أنه فى المدارس الخاصة والدولية هناك علاقة تعاقدية بين طرفين، والدولة تحاول أن تحتفظ بحقوق الطرفين مع عدم المساس بالطلاب فى هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه ليس مقبولا أن يتحول تصرف ضد طالب فى مدرسة خاصة لم يدفع المصروفات إلى مظلمة عامة.

وأشار وزير التعليم، إلى أنه سيتم منع الفصال فى المصروفات من أولياء الأمور، معلقاً: "اللى مضيت عليه هتدفعه"، موضحاً أنه إذا كان سعر الكتب المدرسية جزء من المصروفات يجوز عدم تسليمها للطالب الذى لم يسدد.

ولفت وزير التعليم، إلى أنه تم وضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع كورونا في المدارس، موضحاً أننا نعيش في وباء، ومصر بها 25 مليون ما بين طلاب ومعلمين أى 25% من السكان.

ونوه وزي التعليم، إلى أن هناك قناة تعليمية تعمل خلال 24 ساعة وعليها إقبال يفوق توقعاتنا، وهناك قناتان تعليميتان جديدتان للمرحلة الثانوية وللتعليم الفنى تبدأن في 15 نوفمبر.