رسميا.. بارتوميو يعلن استقالته من رئاسة برشلونة مع كل أعضاء مجلس الإدارة

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة الإسبانى، مساء اليوم، الثلاثاء، استقالته بشكل رسمى من رئاسة النادى الكتالونى، وذكر بارتوميو: "أعلن استقالتي واستقالة كل مجلس الإدارة، تم الاتفاق على هذا القرار بالإجماع"، وظهر بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني في حديثه عن بعد أمام وسائل الإعلام، مساء اليوم، وذلك بعدما استدعى بارتوميو فريقه الإداري عقب قرار حكومة إقليم كتالونيا عدم معارضة تنفيذ تصويت لسحب الثقة ضده.

وتولى رئيس برشلونة المنصب في يناير 2014 خلفا لساندرو روسيل ثم اختير بعدها رئيسا في الانتخابات التي فاز بها في صيف 2015.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، مساء اليوم، الثلاثاء، عن أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة الإسبانى، تقدم باستقالته من رئيس النادى الكتالونى، حيث ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن بارتوميو لم يعد رئيسا لنادى برشلونة حاليًا بعدما قدم استقالته مع أعضاء مجلس إدارة النادى خلال الاجتماع الاستثنائى المقام حاليا عقب الأحداث المتسارعة الأخيرة، ورغبة أعضاء النادى فى رحيل مجلس الإدارة، عقب الأزمة التى نشبت مع النجم ليونيل ميسي فى الصيف الحالى ورغبته فى الرحيل عن البلوجرانا.

وأضافت الصحيفة أنه حاول العديد من مديرى النادى حتى اللحظة الأخيرة إقناع بارتوميو وأعضاء المجلس بالتراجع عن الفكرة إلا أن ذلك لم يحدث.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، دعا مجلس إدارته لاجتماع استثنائي الثلاثاء، بمجرد معرفة موقف مجلس إقليم كتالونيا الذي يرى عدم وجود "معوقات قضائية أو صحية" لإجراء استفتاء سحب الثقة من المجلس الحالي.

وحسبما أكدت مصادر من داخل النادي الكتالوني لوكالة الأنباء الإسبانية، سيحضر بعض أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع من داخل النادي، بينما سيشارك آخرون عبر الفيديو كونفرانس.

وقد يتطرق الاجتماع لمسألة تقديم المجلس بأكمله للاستقالة، ووفقا للوائح النادي، يجب أن يعلن مجلس الإدارة اليوم عن تفاصيل تنظيم الاستفتاء.

وفي حالة تقديم المجلس لاستقالته، سيكون هناك مجلس مؤقت لإدارة شؤون النادي برئاسة كارليس توسكيتس، رئيس اللجنة الاقتصادية القانونية، وسيقوم بالدعوة للانتخابات في مدة أقصاها 3 أشهر.