فيديوجراف: مجلس النواب 2020 .. المرأة تواصل حصد مكاسبها وتمكينها سياسيا

ولفت إلى أنه خلال دستور 2012، تجاهلت المرأة التصويت على دستور الإخوان ولم تتعد مشاركتها 6%، حيث خص هذا الدستور المرأة بمادة واحدة واعتبرها أم وعضو بالأسرة فقط.
أمادستور 2014، فتضمن ما يزيد على 20 مادة تخص المرأة وحقوقها، وحدد كوتة للمرأة لا تقل عن 15 من مقاعد مجلس النواب، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة 55% من إجمالى الأصوات.
وأشار المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أنه خلال الانتخابات الرئاسية 2014، بلغت نسبة مشاركة المرأة 54% من إجمالى الأصوات، وأثناء برلمان 2015، أكبر البرلمانات فى تاريخ الحياة السياسية المصرية، بلغ عدد النائبات 90 منهم 76 منتخبة و14 معينة.
كما راعت التعديلات الدستورية 2019، تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، وهو ما لاقى قبولا باعتباره ضمانة لتمثيل المرأة.
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