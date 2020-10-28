الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء.. وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

ويكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الغربية وشمال الصعيد ولطيف على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد

ومن المتوقع أن تتكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتتاثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن ومحافظات مصر..

القاهرة: 30 20

الإسكندرية : 28 20

طنطا: 29 20

مطروح : 27 18

الاسماعيلية 31 20

السويس 30 20

العريش 30 21

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 33 24

الفيوم 30 19

بني سويف 30 18

المنيا 31 19

اسيوط 32 18

سوهاج 33 18

قنا 34 20

الاقصر 37 22

اسوان 38 22

الوادي الجديد 36 20