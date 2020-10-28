ويكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الغربية وشمال الصعيد ولطيف على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد
ومن المتوقع أن تتكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتتاثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن ومحافظات مصر..
القاهرة: 30 20
الإسكندرية : 28 20
طنطا: 29 20
مطروح : 27 18
الاسماعيلية 31 20
السويس 30 20
العريش 30 21
شرم الشيخ 33 25
الغردقة 33 24
الفيوم 30 19
بني سويف 30 18
المنيا 31 19
اسيوط 32 18
سوهاج 33 18
قنا 34 20
الاقصر 37 22
اسوان 38 22
الوادي الجديد 36 20
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء.. وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.