شاهد .. القباج عن مقتل طفل جوعا : إجرام صريح ويجب تطبيق قانون العقوبات

وأوصت الدكتورة نيفين القباج خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، بعودة الاستشارات الملحقة ببرنامج "مودة" الذى طرحته الوزارة لإعداد المقبلين على الزواج.
وأوضحت "القباج" أن الاستشارات الأسرية من شأنها التعامل بحكمة مع ما تشهده العلاقات الزوجية من مشكلات مثل التعثر المادى أو النفسى أو الإدمان، مما يضمن استمرارية تلك العلاقات.
ووصفت وزيرة التضامن، تفاقم العناد بين الزوجين بسبب المشكلات إلى أن تضر بالأطفال بأنه إجرام صريح، مطالبة بتطبيق قانون العقوبات على مثل تلك الأسر لأن الطفل ليس ملكية خاصة.
وكشفت الوزيرة، عن أنه سيتم سن قانون لتجريم حرمان الأطفال من التعليم، قريبا، وسيكون به بنود أيضًا لضبط مشكلات حق الرؤية.
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