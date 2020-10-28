فيديو: وزير التعليم : تطبيق ضوابط جديدة للحفاظ عل حق الطلاب فى التعلم قريبا

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على وضع ضوابط لتقنين العلاقة التعاقدية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة واللغات والمعاهد القومية والمدارس الدولية؛ لضمان استقرار العملية التعليمية والحفاظ على حق الطلاب فى التعلم وعدم الزج بالطلاب فى مسائل المصروفات.





جاء ذلك خلال مداخلة، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "اون"، نشرها عبر حسابه على فيس بوك، اليوم الأربعاء، مضيفا: سننشر تلك الضوابط قريبا ونتابع تنفيذها بكل دقة.

وتمنى الوزير طارق شوقى، الالتفات إلى ما تقدمه الدولة من خدمات تعليمية متنوعة، وأن نشجع أولادنا على التعلم ولا ننزلق لموضوعات مثل "المصروفات المتأخرة والكتب المزورة" ونتحدث عن إشاعات لا تكاد تتوقف ليل نهار لإلهائنا جميعا عن التعلم.