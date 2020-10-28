فيديو .. القباج : الرئيس وجه بدعم الطلاب غير القادرين فى المرحلة الجامعية

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بدعم الطلاب غير القادرين على التعليم حتى فى المرحلة الجامعية، ضمن مبادرة "تكافل وكرامة"، بعد أن كان يشمل الأطفال بداية من الحضانة إلى الثانوية فقط.





وقالت الدكتورة نيفين القباج، خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه الأمر فى البداية كان مطروحًا أمام الرئيس لطلب المساعدة فقط فى جزء من مصاريفهم، ولكن الرئيس وجه بأن تكون لجميع الطلاب الجامعيين وليس للمتفوقين منهم فقط، ولكن بشرط الاستمرار فى الجامعة والتفوق فى الدراسة. وأضافت، أن المساعدة ستشمل أيضا تخصيص مبلغ نقدى للإنفاق على مصروفاتهم اليومية من مواصلات وما إلى ذلك، مشيرًا إلى أن الرئيس أمر بإعفاء 2.5 مليون طالب من الأسر المرفوضة ليصل بذلك دعم الدولة إلى 5 ملايين طالب فى المراحل المختلفة. وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى: "الرئيس أيضًا أمر بأن تشمل المساعدات الطلاب الذين تسربوا من التعليم، وذوى الإعاقة لكى لا يحرم أى شخص من التعليم تحت أى ظرف".

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