طقس الأربعاء: مائل للحرارة فى العاصمة والوجه البحرى .. وعظمى القاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.





ووفقًا لتوقعات الأرصاد، يكون الطقس ليلًا مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ولطيفًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتكون شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

الإسكندرية 28 20

وادى النطرون 28 19

طنطا 29 20

شبين الكوم 30 20

دمنهور 29 20

بلطيم 29 20

مطروح 27 18

السلوم 30 19

سيوة 28 16

بورسعيد 27 23

دمياط 27 21

الزقازيق 30 20

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 31 20

السويس 30 21

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 31 21

نخل 29 17

نويبع 31 24

طابا 29 22

كاترين 29 15

الطور 29 20

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 33 24

مرسى علم 31 24

الفيوم 30 19

بنى سويف 30 18

المنيا 31 19

أسيوط 32 18

سوهاج 33 18

قنا 34 20

الأقصر 37 22

أسوان 38 22

ادفو 38 21

أبو سمبل 36 20

الوادى الجديد 36 18

شلاتين 35 24

أبو رماد 34 25

حلايب 32 25

رأس حدربة 32 26