توقعت هيئة الأرصاد الجوية ، اليوم الأربعاء، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء أقدم مواطن مصري في الكويت، على طعن سيدة بطريقة وحشية؛ بعد ما ظن أنها طليقته، قبل أن تثبت التحقيقات عكس ذلك. وطعن المصري، السيدة، بـ"سكين"، أكثر من مرة؛ ما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة في اللسان ... قال صبري عثمان مدير خط النجدة بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن النيابة العامة وجهت تهمة القتل العمد إلي الأب والأم اللذين تسببا في قتل ابنهما الرضيع بسبب تركهما له لمدة 9 أيام داخل منزلهما في مدينة طوخ. أصدرت الحكومة القطرية، بيانًا ، بشأن إخضاع نساء في مطار حمد الدولي بالدوحة ، إلى "فحص مهبلي"؛ على خلفية العثور على جثة رضيع. وذكر البيان ، أن قطر تؤكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه ... حذرت شرطة مدينة فيلاديفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، من أعمال سلب ونهب للمتاجر في منطقتين، على خلفية أعمال عنف مستمرة لليوم الثاني بعد مقتل رجل أسود على يد قوات الأمن. وطالبت شرطة فيلادفيا، ... قرّرت الأمم المتحدة، إلغاء جميع الاجتماعات في مقرها بنيويورك؛ بعد إصابة 5 أشخاص في بعثتها بالنيجر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين ، تأكيدهم ، أن الأمم ...

شارلي إيبدو تهين أردوغان

وسط توتر متزايد بين فرنسا وتركيا؛ خصصت صحيفة شارلي إيبدو الساخرة، صفحتها الأولى من عدد اليوم الأربعاء، للسخرية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ في خطوة من شأنها أن تزيد الخلاف بين البلدين. كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، بين المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب...

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلًا | مصري يطعن سيدة في الكويت.. قطر ترد على "كشف العذرية".. اختراق حملة ترامب.. نهب وشغب في فيلادلفيا.. شارلي ايبدو تهين ... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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