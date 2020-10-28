شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف

وأكد شيخ الأزهر فى بيان اليوم الأربعاء، أن يوم ميلاد نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم له مكانة عظيمة فى قلوب المسلمين، يدينون له بالفضل، ويعظمون له الذكر، جزاء ما قدم لهم من هدى نبوى مبارك، يقول تعالى: "لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُبِينٍ".

ودعا الطيب فى هذه المناسبة العطرة جموع المسلمين أن يقتدوا بأخلاق نبى الرحمة، وأن يستنوا بسننه وهديه فى معاملاته وجميل صفاته.

وقال الإمام الأكبر فى بيانه إن النبى صلى الله عليه وسلم بلغ فى حسن أخلاقه وهديه مبلغًا عظيمًا يكفيه قول ربه: "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ" ولم تكن عظمة أخلاقه فى تعامله مع أتباعه والمؤمنين برسالته فقط، بل امتدت إلى مخالفيه وغير المؤمنين به، فلم يسخر من معتقداتهم، ولم يسلط عليهم من يؤذيهم قولًا أو فعلًا، وكان يعفو عند المقدرة، ويفى بوعده وعهده، وكان يرد الأمانات إلى أهلها ولو كانوا من غير المسلمين".