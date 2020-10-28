حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 29-10-2020

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 29-10-2020
مهنياً : من المعروف ان مولود برج الدلو يتمتع بالمهارة العالية في المجال الذي يعمل فيه فلذلكك هوا دائما على أتم الجهوزية
عاطفياً : الحب هي عاطفة أحيانا لا نستطيع السيطرة عليها , لذلك يجب أن تختار من تحبه أن يكون الشخص المناسب
صحياً : أمراض القالون والمعدة و حلها الوحيد تنظيم الأكل , والابتعاد عن الوجبات التي تحتوي على الدهنيات
حظك اليوم برج الحوت الخميس 29-10-2020
مهنياً:انتا محظوظ يا مولود برج الحوت يوم مميز بالنسبة لك , لا ضغوطات في العمل وتشعر بارتياح كبير
عاطفياً:شريكك قد ينتظرك اليوم ليخبرك عن شيء ما , لا تحاول التجاهل واستمع بشكل جيد واستجيب لمطالبه
صحيا:لا تتناول الوجبات الدسمة والتي تحتوي على سعرات حرارية العالية في وقت العشاء
حظك اليوم برج الجدي الخميس 29-10-2020
مهنياً:ابتعد عن الاضواء وعمل بجد انت لا تحب التظاهر بل تحب النتائج وفخور دائما بنفسك وما تقدمه
عاطفياً:راجع حساباتك جيدا واعرف سبب تغيير اسلوب حبيبك معك , لا تتجاهله ولا تجادله كثير
صحيا:جلوسك امام شاشة الحاسوب على فترات طويلة يسبب الم كبير في ظهرك خذ قسط من الراحة واسترخي
حظك اليوم برج الميزان الخميس 29-10-2020
مهنياً:تتغلب العقبات باصرارك الزائد وثقتك بنفسك استمر هكذا وستنجز الكثير من المهام وتحقق الانجازات
عاطفياً:لا تتسرع بالحكم على حبيبك , اشعره انك دائما بجانبه وانك تتقبل الاخطاء مهما حدث
صحيا:استخدم العلاجات الطبيعية بدلا من العلاجات المصنعة ذلك افضل لصحتك
حظك اليوم برج العقرب الخميس 29-10-2020
مهنياً:ثقتك الكبيرة بنفسك والتوقيت الجيد لاتخاذ القرارات وانجاز الاعمال الهامة بالوقت المناسب يشعرك بالراحة ويزيد من حماستك ويعزز من ثقتك بنفسك
عاطفياً:انتا شخص مثالي تعرف كيفية التعامل مع حبيبك , اهتم اكثر بالعائلة وحاول الترفيه عنهم
صحيا:جسدك مثالي لكن لا تتركه هكذا يجب عليك تحسينه بشكل افضل مما عليه الان
حظك اليوم برج الأسد الخميس 29-10-2020
مهنياً:انتا تفعل الاشياء الصحيحة يا مولود برج الاسد استمر في ذلك ولا تغير قراراتك , تحقيقك للاهداف يزيد من حماستك
عاطفياً:تدبيرك للأمور بشكل جيد ومعرفة احتياجات حبيبك يجعله يتقرب اليك بشكل كبير
صحيا:لا ترهق نفسك بالتفكير في الايام القادمة , الايام القادمة تحمل بشريات ستفرحك
حظك اليوم برج العذراء الخميس 29-10-2020
مهنياً:تجنب اللهو واللعب اثناء وقت العمل هذا الاسبوع مليء بالاعمال المتعبة وقد تشعر بالتعب والمرض عليك الاستمرار
عاطفياً:فكر في الخروج من المنزل اليوم انتا وحبيبك قد يكون شاطئ البحر خيار مناسب لك
صحيا:قم بالجري لمدة ساعة ونصف يوميا لمدة شهر حتى تستعيد اللياقة التي فقدتها الاسبوع الذي مضى
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 29-10-2020
مهنياً:يوم سيء عليك التحسين من تصرفاتك وانجاز اعمالك بسرعة كبيرة , تقلب المزاج يؤثر على عملك بشكل كبير
عاطفياً:اجواء ملخبطة لا تفهم شيء الاجواء ليست جيدة ابتعد قليلا عن حبيبك فهو بحالة مزاجية سيئة جدا
صحيا:شرب المنبهات والقهوة في الصباح الباكر ليس خيار جيد ويؤثر عليك بشكل سلبي كبير
حظك اليوم برج السرطان الخميس 29-10-2020
مهنياً:لا تدخل في نقاشات حادة مع زملاء العمل تفادى للمشاكل , يجب عليك التحلي بالصبر وعدم الانفعال بسرعة
عاطفياً:يوم مميز ورائع بالنسبة لشريكك استمتع بهذا اليوم واستغل اللحظات بشكل جيد
صحيا:ممارسة الرياضة في الصباح ضرورية جدا لتبقى بكامل لياقتك خاصة بعد اسبوع مليء بالضغوطات
حظك اليوم برج الحمل الخميس 29-10-2020
مهنياً:الاعين عليك حاول الاخلاص قدر الامكان في العمل واترك كل شيء من حولك وركز فقط بالعمل
عاطفياً:اخلق جو من الرومانسية بينك وبين حبيبك , واكسر الروتين حتى لا تششعروا بالملل
صحيا:اترك الوجبات السريعة والمشروبات التي يمكن ان تضر بصحتك الجسدية والنفسية
حظك اليوم برج الثور الخميس 29-10-2020
مهنياً: ل اتغامر كثيرا في مالك حتى وان كنت مرتاح ماديا , فهناك ايام عجاف قد تأتي عليك , يجب عليك الاستعداد بشكل جيد
عاطفياً: اذا كنت في حيرة من اتخاذ قرار ما , فحاول مشاركته مع حبيبك وتشعره بأنه مهم بالنسبة لك .
صحيا: التمتع بالمعنويات المرتفعة تجعل منك دائما شخص مطمأن ومرتاح نفسيا وجسديا
حظك اليوم برج القوس الخميس 29-10-2020
مهنياً: اصرارك على مواقفك امر جيد ولكن ليس في كل الاوقات حسن من ذاتك قليلا
عاطفياً: يوم سىء لا تحاول الدخول في نقاشات حادة مع شريك حياتك وتتخذ قرارات قد تندم عليها في المستقبل , تجنب هذا اليوم على قدر المستطاع
صحياً: اذهب الى طبيب نفسي اذا احتاج الامر , الامر لا يحتاج الى تفكير
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