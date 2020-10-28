مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يستقبل نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني للعلاقات...

استقبل السفير د. بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، يوم ٢٧ أكتوبر الجاري، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني للعلاقات الدولية "Ihor Zhovkva"، والوفد المرافق له الذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة، ويضم كلاً من نائب وزير الخارجية الأوكراني، وكذا نائب وزير الاقتصاد والزراعة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي كبرى الشركات الأوكرانية العاملة في قطاعات البنية التحتية والزراعة والصناعة والري، وقد شارك في الاجتماع السفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، والسفير وائل النجار نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق وجنوب أوروبا، والوزير المفوض خالد أنيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي، والوزير المفوض أحمد عبد المجيد نائب مدير إدارة ليبيا.

أوضح د. عبد العاطي أن اللقاء تناول عدداً من الموضوعات على صعيد العلاقات الثنائية بين البلديّن، يأتي على رأسها تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأوكرانية إلى مصر، وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوكرانية، بالإضافة إلى التصنيع المُشترك في مجال الصناعات الثقيلة، ونقل تكنولوجيا الإنتاج، فضلاً عن التعاون في قطاعات الزراعة والري والسياحة. كما عرض عبد العاطي لمناخ الاستثمار المواتي في مصر، فضلاً عن المزايا التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعتبر بوابة الدخول إلى أفريقيا، خاصة مع دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ.

وأضاف د. عبد العاطي أن المباحثات تناولت كذلك سبل التعاون المشترك في مجال الفضاء بين مصر وأوكرانيا، بالإضافة إلى بحث سبل زيادة السياحة الأوكرانية الوافدة إلى مصر، لا سيما وأن أوكرانيا كانت من أولى الدول التي سمحت لمواطنيها بالعودة للسفر إلى مصر عقب قرار الحكومة المصرية باستقبال السائحين الأجانب اعتباراً من أول يوليو الماضي.

من جانبه، أوضح المسئول الأوكراني أنه جاء إلى مصر بتكليف من الرئيس الأوكراني، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاتصال الهاتفي الذي تم بين رئيسي البلديّن في يوليو الماضي، مؤكداً اهتمام القيادة الأوكرانية بتعزيز التعاون مع مصر في العديد من القطاعات، خاصة في مجالات الصناعات الثقيلة والزراعة والسياحة ونقل التكنولوجيا.

هذا، وقد شهدت المباحثات كذلك تناول تطورات الأوضاع في ليبيا على ضوء التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً، بالإضافة إلى مستجدات الأزمة السورية وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، والدور السلبي الذي تضطلع به بعض الأطراف الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، حيث أبدى الجانب الأوكراني اهتمامه بالتعرف على المواقف المصرية حيال هذه الملفات.