اعرف تعمل إيه.. لو عندك مشكلة فى فاتورة الكهرباء

نشر جهاز مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، طرق التواصل لحل أي مشكلة في فاتورة الكهرباء.

أوضح أن هناك العديد من طرق التواصل مع الجمهور لتلقى شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء يوفرها قطاع الكهرباء، للتعرف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الآليات التي يلجأ إليها مستهلك مرفق الكهرباء لحل مشكلته وهى كالآتي :

1- الاتصال على الخط الساخن 121.

2- شركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

3-تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

4- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.

5- الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.