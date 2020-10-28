لنهاية نوفمبر.. مصدر بالكهرباء: مد مهلة تلقى طلبات تركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مد مهلة التقديم لتركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة شهرا إضافيا، لتنتهى فى 30 نوفمبر القادم.

وقال المصدر إن ذلك جاء فى إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم وتماشيًا مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية نوفمبر 2020، وذلك لتمكين جميع المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.

ونظرا للإقبال الشديد، فقد قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية نوفمبر 2020.

وأوضح المصدر أن شركات توزيع الكهرباء بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.

وأضاف أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، يتلقى تقريرا يوميا للمتابعة الدورية لعمل للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الأول من يوليو.

وقد أوضح التقرير الأخير الذى تلقاه الوزير أن المنصة تستقبل حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة.

وتلقت المنصة حتى الآن أكثر من 815 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2 مليون وحدة.

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.

وتستقبل المنصة أيضًا عددا كبيرا من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكد وزير الكهرباء ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكاواهم.