عاجل.. السيسى يشهد احتفالية الأوقاف بذکری المولد النبوى الشريف اليوم

يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأربعاء احتفالية ذکری المولد النبوى الشريف، الذى تنظمه وزارة الأوقاف.



يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأربعاء احتفالية ذکری المولد النبوى الشريف، الذى تنظمه وزارة الأوقاف. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكرم عددا من علماء الدين.

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