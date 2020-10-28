وزير التنمية المحلية: إنشاء وحدة لنظم المعلومات الجغرافية بالإسكندرية

شهد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، توقيع عقد إنشاء وحدة لنظم المعلومات الجغرافية بمحافظة الإسكندرية "GIS"، وقع البرتوكول محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء ياسر كمال أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الدفاع.





وتم التوقيع عَلِى العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية وعدد من قيادات إدارة نظم المعلومات.

وقال محمود شعراوى فى بيان اليوم إن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار خطة الدولة لتطوير الجهاز الإدارى والتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات لإنشاء نظام إلكترونى لدورة العمل بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف شعراوى أنه سيتم من خلال تلك الوحدة المساعدة فى حوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التطبيقات الإلكترونية وتعزيز التواصل مع المواطن وجعله جزء من منظومة العمل وتسريع الاستجابة للشكاوى، مضيفا أن الوزارة تعمل على التحسين المستمر لخدمات المواطنين وسرعة الاستجابة لشكاوى إذ سيمكن هذا المشروع المواطن من رصد المخالفة من خلال التليفون المحمول الخاص به ورفعها على النظام ، ثم يتم تحويلها إلكترونيًا للإدارة المختصة بالمحافظة مع إمكانية متابعة الاستجابة للشكاوى من جانب القيادات.

وقال محمد الشريف محافظ الإسكندرية إنه سيتم توفير معمل مجهز لتدريب فريق العمل الذى سيتم تحديده من قبل المحافظة ليكونوا كوادر فنية مدربة وقادرة عَلِى التعامل مع نظام GIS.

وأضاف الشريف أن المشروع يتضمن تنفيذ مجموعة من التطبيقات لإدارات العمل بالمحافظة ومن بينها تراخيص الإعلانات والمبانى والرصد البيئى والتفتيش والمتابعة "رصد مخالفات الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف، أعمال الهدم، اشغال الطريق" والإدارة العامة للحفاظ على التراث، بالإضافة الى إدارة الشواطئ والجراجات.