إنفوجراف.. الصحة تطلق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

وأوضحت الصحة فى بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم، أن القوافل الطبية تشمل تخصصات "نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل".



وأشار البيان إلى أن القوافل تغطى محافظات "السويس، المنوفية، أسوان، دمياط، سوهاج، القاهرة، البحيرة، مطروح".