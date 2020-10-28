عاجل.. السيسى يصل مقر احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل إلى مقر احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل إلى مقر احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكرم عددا من علماء الدين خلال الاحتفال.

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