مساعد وزير الخارجية يبحث مع أوكرانيا تعزيز التعاون الاقتصادى

استقبل السفير بدر عبد العاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكرانى للعلاقات الدولية "Ihor Zhovkva"، والوفد المرافق له الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.





ويضم الوفد نائب وزير الخارجية الأوكرانى، ونائب وزير الاقتصاد والزراعة، بالإضافة إلى عدد من ممثلى كبرى الشركات الأوكرانية العاملة فى قطاعات البنية التحتية والزراعة والصناعة والرى.



وشارك فى الاجتماع السفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان، والسفير وائل النجار نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق وجنوب أوروبا، والوزير المفوض خالد أنيس نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المشرق العربى، والوزير المفوض أحمد عبد المجيد نائب مدير إدارة ليبيا.

وأوضح عبد العاطى أن اللقاء تناول عددا من الموضوعات على صعيد العلاقات الثنائية بين البلديّن، يأتى على رأسها تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأوكرانية إلى مصر، وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوكرانية، بالإضافة إلى التصنيع المُشترك فى مجال الصناعات الثقيلة، ونقل تكنولوجيا الإنتاج، فضلا عن التعاون فى قطاعات الزراعة والرى والسياحة.



كما عرض عبد العاطى لمناخ الاستثمار المواتى فى مصر، فضلا عن المزايا التى تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تعتبر بوابة الدخول إلى إفريقيا، خصوصا مع دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز النفاذ.

وأضاف عبد العاطى أن المباحثات تناولت كذلك سبل التعاون المشترك فى مجال الفضاء بين مصر وأوكرانيا، بالإضافة إلى بحث سبل زيادة السياحة الأوكرانية الوافدة إلى مصر، لا سيما وأن أوكرانيا كانت من أولى الدول التى سمحت لمواطنيها بالعودة للسفر إلى مصر عقب قرار الحكومة المصرية باستقبال السائحين الأجانب اعتبارا من أول يوليو الماضى.

من جانبه، أوضح المسؤول الأوكرانى أنه جاء إلى مصر بتكليف من الرئيس الأوكرانى، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاتصال الهاتفى الذى تم بين رئيسى البلديّن فى يوليو الماضى، مؤكداً اهتمام القيادة الأوكرانية بتعزيز التعاون مع مصر فى العديد من القطاعات، خصوصا فى مجالات الصناعات الثقيلة والزراعة والسياحة ونقل التكنولوجيا.

وشهدت المباحثات تناول تطورات الأوضاع فى ليبيا على ضوء التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه مؤخرا، بالإضافة إلى مستجدات الأزمة السورية وجهود مكافحة الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط، والدور السلبى الذى تضطلع به بعض الأطراف الإقليمية فى منطقة شرق المتوسط، حيث أبدى الجانب الأوكرانى اهتمامه بالتعرف على المواقف المصرية حيال هذه الملفات.