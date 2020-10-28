وزير التنمية المحلية يهنئ مدبولي بالمولد النبوي: أعاده الله عليكم بالخير والبركات

بعث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. وقال شعراوي في نص البرقية: "يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، متمنيا من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق لمصر الأمن والاستقرار والتنمية فى ربوعها ويديم على سيادتكم التوفيق والسداد لما فيه صالح الوطن".

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