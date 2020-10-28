وزير النقل يبحث مع سفير اليابان ووفد "الجايكا" بدء أعمال تنفيذ الخط الرابع للمترو

ناقش وزير النقل المهندس كامل الوزير مع سفير اليابان ماساكي نوكي، ووفد مؤسسة "الجايكا" في مصر، آخر المستجدات الخاصة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بين حي الأشجار بالسادس من أكتوبر حتى عمرو بن العاص بالفسطاط.
وأكد وزير النقل على عمق العلاقات المصرية اليابانية وحرص وزارة النقل على استمرار التعاون بين الجانبين في تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالمشروع لبدء تنفيذ الأعمال المدنية على الأرض سواء للجزء الشرقي أو الغربي لمشروع.
وأوضح الوزير أن الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء التعاقد على الأنظمة الإلكتروميكانيكة للمرحلتين بالكامل مع تحالف شركتي ميتسوبيشي وتالس، وجاري إنهاء التعاقد على الوحدات المتحركة مع شركة ميتسوبيشي العالمية.
من جانبه، أشاد السفير الياباني بجهود وزارة النقل في تطوير كافة قطاعات المنظومة، مؤكدًا حرص الجانب الياباني على استمرار التعاون مع الجانب المصري في تنفيذ مثل هذه المشروعات الهامة.
واتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين هيئة الأنفاق والجايكا اليابانية لسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروع في ظل التزام الجانبين بتحقيق كافة بنود الاتفاقية التمويلية الموقعة بين الجانبين.
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