الرئيس السيسي يصل إلى مقر احتفال وزارة الأوقاف بذكري المولد النبوي الشريف

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم /الأربعاء/ إلي مقر احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. وكان في استقبال الرئيس السيسي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد من كبار رجال الدولة.

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