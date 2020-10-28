بسام راضي: الرئيس السيسي يحضر احتفالية ذکری المولد النبوي الشريف.. اليوم

قال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحضر صباح اليوم احتفالية ذکری المولد النبوي الشريف، الذي تنظمه وزارة الأوقاف.
وأضاف راضي، أن الرئيس السيسي سيقوم في هذه المناسبة بتكريم عدد من علماء الدين.
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