فيديو.. وزير الأوقاف للرئيس السيسى: نحن معك مقاتلون

وأشار جمعة خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، إلى وقوف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقت عصيب مرت به مصر ضد كل الحاقدين ممن أرادوا لمصر طريق المجهول، مضيفا أن الرئيس السيسى قال حينها: "إن الرصاص الذى يوجه إلى صدور المصريين سنتلقاه نحن بصدورنا، ولا يمكن لحد أن يروع المصريين ونحن على قيد الحياة".



وأكد وزير الأوقاف أن كل أفراد الشعب المصرى يقفون خلف القيادة السياسية داعمين كل الجهود المبذولة لدحر كل عناصر الإرهاب والعمل على بناء الدولة الحديثة المتقدمة، مضيفا بقوله: "نحن معك عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك من خلفك بإذن الله مقاتلون".