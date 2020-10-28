شيخ الأزهر: لا نرتاب فى دحر الله للمعتدين على الدين والنبى

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن بقاء الإسلام وخلوده أمر تولاه الله ولا يرتاب المسلمون لحظة فى أن دينهم وقراءاتهم ونبيهم مصابيح تضىء للبشر أنوار السعادة، وأنا لله يتولى هذا الأمر بالحفظ والعناية.





أضاف، فى كلمته باحتفالية ذکری المولد النبوى الشريف، الذى تنظمه وزارة الأوقاف، أن المسلمون لا يرتاب فى أنه سيتم دحر المعتدين أيا كانت أجناسهم على المصابيح الثلاثة القرآن والدين والنبى، مشيرا إلى حفظ الله لدينه ونبيه وكتابه إلى يوم تقوم الساعة. واستشهد الطيب بقول الله "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"، موضحا أن محبة النبى فرض عين على كل مسلم.

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